Bourse Puériculture, Jouets & Vide-Dressing

rue du Stade Kogenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez dénicher des bonnes affaires sur des articles de puériculture, des jouets, ainsi que des vêtements pour ados et adultes lors de notre grande bourse !

Petite restauration sur place !!! .

rue du Stade Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 31 64 21 bcks.com.manif@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse Puériculture, Jouets & Vide-Dressing Kogenheim a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Grand Ried