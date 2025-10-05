Bourse puériculture Méobecq

Bourse puériculture Méobecq dimanche 5 octobre 2025.

Route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

Bourse aux vêtements et jouets organisé par le Comité des fêtes. Restauration sur place (crêpes et boissons). .

Route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 31 46 11

English :

Clothing and toy fair organized by the Comité des fêtes.

German :

Kleider- und Spielzeugbörse, organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli organizzata dal Comité des fêtes.

Espanol :

Feria de ropa y juguetes organizada por el Comité des fêtes.

