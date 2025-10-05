Bourse puériculture Méobecq
Bourse puériculture Méobecq dimanche 5 octobre 2025.
Bourse puériculture
Route de Buzançais Méobecq Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Bourse aux vêtements et jouets organisé par le Comité des fêtes. Restauration sur place (crêpes et boissons). .
Route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 43 31 46 11
English :
Clothing and toy fair organized by the Comité des fêtes.
German :
Kleider- und Spielzeugbörse, organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli organizzata dal Comité des fêtes.
Espanol :
Feria de ropa y juguetes organizada por el Comité des fêtes.
