Bourse puériculture Montbazens
Bourse puériculture Montbazens dimanche 12 octobre 2025.
Bourse puériculture
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Bourse puériculture, articles de puériculture et vêtements (enfants 0-14 ans), à la salle de spectacles. Inscriptions 05 65 80 45 47. (Centre social du plateau de Montbazens)
.
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 45 47
English :
Childcare market, childcare articles and clothing (children 0-14 years), at the Salle de spectacles. Registration 05 65 80 45 47. (Centre social du plateau de Montbazens)
German :
Börse für Kinderpflege, Babyartikel und Kleidung (Kinder 0-14 Jahre), in der Veranstaltungshalle. Anmeldung 05 65 80 45 47. (Sozialzentrum des Plateaus von Montbazens)
Italiano :
Mercatino dell’infanzia, articoli e abbigliamento per bambini (0-14 anni), presso la Salle de spectacles. Iscrizioni 05 65 80 45 47. (Centro sociale dell’altopiano di Montbazens)
Espanol :
Mercado de puericultura, artículos y ropa de puericultura (niños de 0 a 14 años), en la Salle de spectacles. Inscripción 05 65 80 45 47. (Centro social de la meseta de Montbazens)
L’événement Bourse puériculture Montbazens a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)