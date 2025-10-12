Bourse puériculture Montbazens

Bourse puériculture Montbazens dimanche 12 octobre 2025.

Bourse puériculture

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Bourse puériculture, articles de puériculture et vêtements (enfants 0-14 ans), à la salle de spectacles. Inscriptions 05 65 80 45 47. (Centre social du plateau de Montbazens)

.

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 45 47

English :

Childcare market, childcare articles and clothing (children 0-14 years), at the Salle de spectacles. Registration 05 65 80 45 47. (Centre social du plateau de Montbazens)

German :

Börse für Kinderpflege, Babyartikel und Kleidung (Kinder 0-14 Jahre), in der Veranstaltungshalle. Anmeldung 05 65 80 45 47. (Sozialzentrum des Plateaus von Montbazens)

Italiano :

Mercatino dell’infanzia, articoli e abbigliamento per bambini (0-14 anni), presso la Salle de spectacles. Iscrizioni 05 65 80 45 47. (Centro sociale dell’altopiano di Montbazens)

Espanol :

Mercado de puericultura, artículos y ropa de puericultura (niños de 0 a 14 años), en la Salle de spectacles. Inscripción 05 65 80 45 47. (Centro social de la meseta de Montbazens)

L’événement Bourse puériculture Montbazens a été mis à jour le 2025-09-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)