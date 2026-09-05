Informations pratiques

Ostheim

Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion

Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Remplissez votre dressing sans vous ruiner grâce à cette bourse aux vêtements !

Cette année encore, L’association des parents d’élèves Les Cigogneaux vous invite à la bourse aux vêtements, jouets et objets divers de puériculture!

Visiteurs : ouverture de la salle à 8h, dernières ventes aux alentours de midi

Petite restauration sur place, WC

Venez nombreux!

Informations pour les exposants :

12€ l’emplacement. Infos et résa au 06.81.25.30.17 ou par mail à : clairescholly@gmail.com

Installation dès 7h 0 .

Rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 25 30 17 clairescholly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fill your wardrobe without breaking the bank with this clothing exchange!

L’événement Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion Ostheim a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr