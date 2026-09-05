Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion Ostheim
dimanche 4 octobre 2026 · Ostheim
Informations pratiques
Ostheim
Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion
Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Remplissez votre dressing sans vous ruiner grâce à cette bourse aux vêtements !
Cette année encore, L’association des parents d’élèves Les Cigogneaux vous invite à la bourse aux vêtements, jouets et objets divers de puériculture!
Visiteurs : ouverture de la salle à 8h, dernières ventes aux alentours de midi
Petite restauration sur place, WC
Venez nombreux!
Informations pour les exposants :
12€ l’emplacement. Infos et résa au 06.81.25.30.17 ou par mail à : clairescholly@gmail.com
Installation dès 7h 0 .
Rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 25 30 17 clairescholly@gmail.com
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English :
Fill your wardrobe without breaking the bank with this clothing exchange!
L’événement Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion Ostheim a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Ostheim (Haut-Rhin)
- Exposition internationale de maquettes CAMO Ostheim 7 novembre 2026
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