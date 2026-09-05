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AGENDA · Ostheim

Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion Ostheim

dimanche 4 octobre 2026 · Ostheim

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue de Mittelwihr
Ville
68150 Ostheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ostheim

Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion

Rue de Mittelwihr Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Remplissez votre dressing sans vous ruiner grâce à cette bourse aux vêtements !
Cette année encore, L’association des parents d’élèves Les Cigogneaux vous invite à la bourse aux vêtements, jouets et objets divers de puériculture!

Visiteurs : ouverture de la salle à 8h, dernières ventes aux alentours de midi

Petite restauration sur place, WC

Venez nombreux!

Informations pour les exposants : 

12€ l’emplacement. Infos et résa au 06.81.25.30.17 ou par mail à : clairescholly@gmail.com

Installation dès 7h 0  .

Rue de Mittelwihr Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 25 30 17  clairescholly@gmail.com

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English :

Fill your wardrobe without breaking the bank with this clothing exchange!

L’événement Bourse puériculture – vente de vêtements, jouets, objets et matériel puériculture d’occasion Ostheim a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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