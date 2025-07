Bourse puériculture vêtements et jouets Walscheid

Bourse puériculture vêtements et jouets Walscheid dimanche 12 octobre 2025.

Bourse puériculture vêtements et jouets

Salle des fêtes Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

L’association de la MAM Les Pt’hiboux vous propose de faire de bonnes affaires ! Buvette et petite restauration sur place. Exposants inscription par mail ou facebookTout public

Salle des fêtes Walscheid 57870 Moselle Grand Est mamlespthiboux57@gmail.com

English :

The association of the MAM Les Pt’hiboux proposes you to make good bargains! Refreshments and snacks on site. Exhibitors: register by e-mail or facebook

German :

Der Verein des MAM Les Pt’hiboux bietet Ihnen die Möglichkeit, gute Geschäfte zu machen! Getränke und kleine Snacks vor Ort. Aussteller: Anmeldung per E-Mail oder Facebook

Italiano :

L’associazione MAM Les Pt’hiboux vi offre la possibilità di fare acquisti vantaggiosi! Rinfreschi e spuntini sul posto. Espositori: iscrivetevi via e-mail o su facebook

Espanol :

La asociación MAM Les Pt’hiboux le ofrece la posibilidad de hacer compras de ocasión Refrescos y tentempiés in situ. Expositores: inscribirse por correo electrónico o facebook

L’événement Bourse puériculture vêtements et jouets Walscheid a été mis à jour le 2025-07-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG