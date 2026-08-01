Informations pratiques

Caplong

Bourse rentrée des classes

Salle des fêtes Caplong Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le Collectif MOMONI a pour ambition de créer un lien localement autour de l’économie du partage.

À nous tous, nous avons l’abondance.

Alors si, cette année, on faisait circuler les cartables au lieu de les racheter?

Apportez des fournitures scolaires, vêtements, petits meubles et accessoires de sport qui dorment dans vos placards (le tout en très bon état) et repartez avec ce don vous avez besoin… Tout ça sans argent.

Également accompagné d’une auberge espagnole pour le déjeuner, parce que l’idée, c’est aussi de se recontrez!

Alors, vous venez?

Renseignements au 06 24 64 40 26 .

Salle des fêtes Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 64 40 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse rentrée des classes

L’événement Bourse rentrée des classes Caplong a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Pays Foyen