Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien Brive-la-Gaillarde dimanche 14 décembre 2025.

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

26 ème édition de la bourse toutes collections organisée par l’association Le train briviste corrézien .
Plus de 200 m de stand.
De 9h à 17h.
Buvette sur place.
Entrée gratuite.   .

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 82 49 

English : Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien

