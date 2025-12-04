Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien Brive-la-Gaillarde

Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

26 ème édition de la bourse toutes collections organisée par l’association Le train briviste corrézien .

Plus de 200 m de stand.

De 9h à 17h.

Buvette sur place.

Entrée gratuite. .

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 82 49

