Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien Brive-la-Gaillarde

Bourse toutes collections de l’association Train briviste corrézien
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
26 ème édition de la bourse toutes collections organisée par l’association Le train briviste corrézien .
Plus de 200 m de stand.
De 9h à 17h.
Buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 14 82 49
