Bourse toutes collections Manège de Brack Dole

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h00 à 17h00 au Manège de Brack (22 place Frédéric Barberousse – 39100 DOLE), l’Association des Collectionneurs du Jura Dolois organise une bourse d’achats ventes toutes collections (cartes postales, monnaies, billets, médailles, timbres, disques, miniatures, jouets, capsules, fèves, vieux papiers, livres, minéraux, décorations et insignes militaires, …). Une exposition essentiellement cartophile sur les curiosités en pays Dolois se tiendra en même temps que la bourse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-22T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-22T17:00:00.000+02:00

numis18@hotmail.com

Manège de Brack 22 place Frédéric Barberousse – 39100 DOLE Azans Dole 39100 Jura