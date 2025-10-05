Bourse toutes collections Marest-sur-Matz

Bourse toutes collections Marest-sur-Matz dimanche 5 octobre 2025.

Bourse toutes collections

chemin des étangs Marest-sur-Matz Oise

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 17:30:00

Une bonne occasion de vider les placards et les étagères pour faire de nouvelles acquisitions, et permettre aux chineurs d’effectuer de bonnes affaires Timbres, Cartes postales, Monnaies, BD, Livres, Vinyles, CD, Modèles réduits, Jeux, Jouets, Fèves, Télécartes, Capsules, Figurines, etc…. Toutes les générations et tous les publics y trouveront leur bonheur. .

chemin des étangs Marest-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 76 03 75 bibliotheque.mmsm@outlook.fr

