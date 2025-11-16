Bourse Toutes Collections Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Bourse Toutes Collections

Amis collectionneurs, rendez-vous à la Bourse Toutes Collections de Saint-Pourçain-sur-Sioule ! Timbres, capsules, cartes postales… Venez chiner la pièce manquante de votre collection. Entrée gratuite ! Restauration et buvette sur place.

Salle Bernard Coulon 31 Rue du Champfeuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 57 01 62

English :

Collectors, come to the Bourse Toutes Collections in Saint-Pourçain-sur-Sioule! Stamps, capsules, postcards… Come and find the missing piece in your collection. Free admission! Catering and refreshments on site.

German :

Sammlerfreunde, treffen Sie sich auf der Börse Bourse Toutes Collections in Saint-Pourçain-sur-Sioule! Briefmarken, Kapseln, Postkarten … Kommen Sie und suchen Sie nach dem fehlenden Stück Ihrer Sammlung. Der Eintritt ist frei! Restauration und Getränke vor Ort.

Italiano :

Collezionisti, venite alla Bourse Toutes Collections di Saint-Pourçain-sur-Sioule! Francobolli, capsule, cartoline… Venite a trovare il pezzo mancante della vostra collezione. L’ingresso è gratuito! Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Coleccionistas, ¡acudan a la Bourse Toutes Collections de Saint-Pourçain-sur-Sioule! Sellos, cápsulas, postales… Venga y encuentre la pieza que falta en su colección. La entrada es gratuita Servicio de comidas y refrescos in situ.

