Bourse vêtements 14 ans & adulte Centre Culturel Langeac

Bourse vêtements 14 ans & adulte

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Bourse aux vêtements 14 ans & adulte, organisée par l’association Les Bouts D’Chou au Centre Culturel de Langeac.

.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clothes market for 14-year-olds and adults, organized by the association Les Bouts D’Chou at the Langeac Cultural Center.

L’événement Bourse vêtements 14 ans & adulte Langeac a été mis à jour le 2026-01-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier