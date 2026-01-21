Bourse vêtements 14 ans & adulte Centre Culturel Langeac
Bourse vêtements 14 ans & adulte Centre Culturel Langeac dimanche 8 février 2026.
Bourse vêtements 14 ans & adulte
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-08
Bourse aux vêtements 14 ans & adulte, organisée par l'association Les Bouts D'Chou au Centre Culturel de Langeac.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 89
English :
Clothes market for 14-year-olds and adults, organized by the association Les Bouts D'Chou at the Langeac Cultural Center.
