Bourse Vêtements et Jouets Enfants Custines

Bourse Vêtements et Jouets Enfants

4 rue de l’Hôtel de Ville Custines Meurthe-et-Moselle

Samedi 15 novembre 2025

16:00:00

2025-11-15

L’association Les Diablotins organise une bourse vêtements 6 mois 16 ans (automne hiver) et jouets, le Samedi 15 novembre de 8h30 à 16h à la Salle des Fêtes.

Ne seront pas acceptés

Chaussures mobiles peluches DVD CD Cassettes jeux vidéo puzzles de plus de 100 pièces.

Pour les jouets, jeux nécessitant des piles, merci de les prévoir pour tester ; libre à chacun de les laisser pour la vente.

Tout doit être propre, en bon état et complet.

– Maximum 2 listes de 26 articles par personne.

– Possibilité de mixer vêtements et jouets sur une même liste.

– 5€ par liste.

Comme les fois précédentes, les listes seront faites en amont, sur Rendez-vous, à partir du lundi 15 septembre jusqu’au vendredi 7 novembre.

Pour une bonne organisation, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.

L’Association retiendra 10 % sur le montant des ventes.

Retrait des invendus le lundi 17 novembre de 17h à 18h30.

Contacts

– Laure 06 67 62 11 48

– Florence 06 98 43 95 46Tout public

English :

Les Diablotins association is organizing a clothes and toy fair for 6 months to 16 years (autumn/winter), on Saturday November 15 from 8.30am to 4pm at the Salle des Fêtes.

Will not be accepted

Shoes mobiles stuffed toys DVDs CDs cassettes video games puzzles over 100 pieces.

For toys and games requiring batteries, please bring them along for testing; you are free to leave them for sale.

Everything must be clean, in good condition and complete.

– Maximum 2 lists of 26 items per person.

– Possibility of mixing clothes and toys on the same list.

– 5? per list.

As in previous years, lists will be drawn up in advance, by appointment, from Monday September 15 to Friday November 7.

To ensure smooth organization, don’t wait until the last minute to sign up.

The Association will retain 10% of all sales.

Unsold items will be collected on Monday November 17 from 5pm to 6.30pm.

Contacts

– Laure 06 67 62 11 48

– Florence 06 98 43 95 46

German :

Der Verein Les Diablotins organisiert am Samstag, den 15. November von 8:30 bis 16:00 Uhr in der Salle des Fêtes eine Börse für Kleidung für 6 Monate bis 16 Jahre (Herbst/Winter) und Spielzeug.

Nicht angenommen werden

Schuhe Mobiles Plüschtiere DVDs CDs Kassetten Videospiele Puzzles mit mehr als 100 Teilen.

Bei Spielzeug und Spielen, die Batterien benötigen, bitten wir Sie, diese zum Testen bereitzuhalten; es steht jedem frei, sie für den Verkauf zurückzulassen.

Alles muss sauber, in gutem Zustand und vollständig sein.

– Maximal 2 Listen mit 26 Artikeln pro Person.

– Es ist möglich, Kleidung und Spielzeug auf einer Liste zu mischen.

– 5? pro Liste.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Listen von Montag, dem 15. September, bis Freitag, dem 7. November, nach vorheriger Terminvereinbarung erstellt.

Um eine gute Organisation zu gewährleisten, sollten Sie sich nicht bis zum letzten Moment anmelden.

Der Verein behält 10 % des Verkaufspreises ein.

Abholung der unverkauften Waren am Montag, den 17. November von 17:00 bis 18:30 Uhr.

Kontakte:

– Laure 06 67 62 11 48

– Florence 06 98 43 95 46

Italiano :

L’associazione Les Diablotins organizza una fiera di abbigliamento e giocattoli per bambini dai 6 mesi ai 16 anni (autunno/inverno) sabato 15 novembre dalle 8.30 alle 16.00 presso la Salle des Fêtes.

Non si accettano:

Scarpe cellulari peluche DVD CD cassette videogiochi puzzle con più di 100 pezzi.

Per i giocattoli e i giochi che necessitano di batterie, si prega di portarli per la verifica, mentre è possibile lasciarli in vendita.

Tutto deve essere pulito, in buone condizioni e completo.

– Massimo 2 liste di 26 articoli per persona.

– È possibile mescolare vestiti e giocattoli nella stessa lista.

– 5? per lista.

Come negli anni precedenti, le liste saranno redatte in anticipo, su appuntamento, da lunedì 15 settembre a venerdì 7 novembre.

Affinché tutto fili liscio, non aspettate l’ultimo minuto per iscrivervi.

L’Associazione tratterrà il 10% di tutte le vendite.

Gli articoli invenduti saranno ritirati lunedì 17 novembre dalle 17.00 alle 18.30.

Contatti

– Laure 06 67 62 11 48

– Florence 06 98 43 95 46

Espanol :

La asociación Les Diablotins organiza una feria de ropa y juguetes para niños de 6 meses a 16 años (otoño/invierno) el sábado 15 de noviembre de 8.30 a 16.00 h en la Salle des Fêtes.

No se aceptan:

Zapatos móviles peluches DVD CD casetes videojuegos puzzles de más de 100 piezas.

En el caso de los juguetes y juegos que necesiten pilas, se ruega traerlas para su comprobación. Puede dejarlos a la venta.

Todo debe estar limpio, en buen estado y completo.

– Máximo 2 listas de 26 artículos por persona.

– Es posible mezclar ropa y juguetes en la misma lista.

– 5? por lista.

Como en años anteriores, las listas se confeccionarán con antelación, previa cita, del lunes 15 de septiembre al viernes 7 de noviembre.

Para que todo vaya sobre ruedas, no esperes al último momento para apuntarte.

La Asociación se quedará con el 10% de todas las ventas.

Los artículos no vendidos se recogerán el lunes 17 de noviembre de 17.00 a 18.30 horas.

Datos de contacto

– Laure 06 67 62 11 48

– Florencia 06 98 43 95 46

