Bourse Vêtements et Jouets Enfants Custines

L’Association les DIABLOTINS organise à la Salle des Fêtes de Custines, le samedi 07 mars 2026, de 8h30 à 16h NON-STOP, une bourse Matériels, Accéssoires Puériculture et Vêtements Enfants 6 mois-16 ans Printemps/Eté uniquement.

DÉPÔT sur RDV, du lundi 12 janvier au vendredi 27 février; nous contacter pour plus de renseignements

Seront acceptés

* tapis d’éveil

* mobiles

* jeux extérieurs (vélo, trottinette, rollers, quilles, mini buts…)

* linge de lit enfant

* turbulettes

* nid d’ange

Ne seront pas acceptés

* chaussures

* vêtements grossesse

* jouets

* jeux

* livres

* maximum 2 listes de 26 articles par personne,

* 5 € par liste à régler à l’enregistrement,

* possibilité de mixer matériels et vêtements,, le tout en très bon état, propre et conforme aux normes actuelles

Aucun article référencé ne pourra ni n’être retiré de la liste, ni échangé.

L’Association retiendra 10 % sur le montant des ventes

RETRAIT des invendus le lundi 09 mars de 17h à 18h30.

Laure 06.67.62.11.48

Florence 06.98.43.95.46Tout public

4 rue de l’Hôtel de Ville Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 38 74

English :

The Association les DIABLOTINS organizes at the Salle des Fêtes de Custines, on Saturday, March 07, 2026, from 8:30 am to 4 pm NON-STOP, an Equipment, Childcare Accessories and Children’s Clothes 6 months-16 years Spring/Summer only.

DEPOSIT by appointment, from Monday January 12 to Friday February 27; contact us for more information:

Will be accepted

* playmats

* mobiles

* outdoor games (bike, scooter, rollerblades, skittles, mini goals…)

* children’s bed linen

* sleeping bags

* angel’s nest

Will not be accepted

* shoes

* maternity clothes

* toys

* games

* books

* maximum 2 lists of 26 items per person,

* 5 ? per list to be paid at check-in,

* possibility of mixing materials and clothing, all in very good condition, clean and up to current standards

No item may be removed from the list or exchanged.

The Association will retain 10% of all sales

Unsold items will be collected on Monday March 09 from 5pm to 6.30pm.

Laure 06.67.62.11.48

Florence 06.98.43.95.46

