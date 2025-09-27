Bourse vêtements et jouets Plancher-Bas

Salle Brassens Plancher-Bas Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

L’association « Dessine-moi une école » organise une Bourse aux vêtements et jouets à Plancher-Bas, samedi 27 septembre de 10h à 17h.

Réservez votre table pour 8€ par mail ape.dessinemoiuneecolegmail.com ou au 06 69 50 91 65

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 50 91 65 ape.dessinemoiuneecole@gmail.com

