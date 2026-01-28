Bourse vêtements, jouets et puériculture | Chassors Salles des fêtes Chassors

Bourse vêtements, jouets et puériculture | Chassors

Salles des fêtes 1 Rue de Guîtres Chassors Charente

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

C’est le retour des bourses aux jouets, vêtements et puériculture !

L’APE de Chassors organise sa bourse à la salle des fêtes de 9h à 18h.

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux pour passer une bonne journée et faire des affaires !

Salles des fêtes 1 Rue de Guîtres Chassors 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 83 37 77

English : Clothing, toys and childcare market | Chassors

The toy, clothing and childcare fairs are back!

The APE de Chassors organizes its fair in the Salle des Fêtes from 9am to 6pm.

Refreshments and snacks on site

Come one, come all to have a good day and do some bargains!

