Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets

Place Saint-Jean Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

La MJC MPT Boris Vian vous donne rendez-vous dimanche 29 mars 2026, de 9h à 16h30, pour sa bourse dédiée aux vêtements, articles de puériculture, jeux et jouets !

Une buvette et petite restauration seront proposées sur place.Tout public

0 .

Place Saint-Jean Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC MPT Boris Vian invites you to join them on Sunday, March 29, 2026, from 9 a.m. to 4:30 p.m., for its clothing, childcare, games and toys fair!

Refreshments and snacks will be available on site.

L’événement Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets Hayange a été mis à jour le 2026-02-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME