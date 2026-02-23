Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets Hayange
Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets Hayange dimanche 29 mars 2026.
Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets
Place Saint-Jean Hayange Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
Date(s) :
2026-03-29
La MJC MPT Boris Vian vous donne rendez-vous dimanche 29 mars 2026, de 9h à 16h30, pour sa bourse dédiée aux vêtements, articles de puériculture, jeux et jouets !
Une buvette et petite restauration seront proposées sur place.Tout public
Place Saint-Jean Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49
English :
The MJC MPT Boris Vian invites you to join them on Sunday, March 29, 2026, from 9 a.m. to 4:30 p.m., for its clothing, childcare, games and toys fair!
Refreshments and snacks will be available on site.
L’événement Bourse vêtements, puériculture, jeux et jouets Hayange a été mis à jour le 2026-02-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME