Bourse vêtements & puériculture Centre Culturel Langeac

Bourse vêtements & puériculture

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

2025-11-09

Bourse aux vêtements & puériculture organisé par l’association Les Bouts D’Chou au Centre Culturel de Langeac.

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 89

Clothing and childcare fair organized by the association Les Bouts D’Chou at the Langeac Cultural Center.

Kleiderbörse & Kinderpflege, organisiert vom Verein Les Bouts D’Chou im Kulturzentrum von Langeac.

Fiera dell’abbigliamento e dell’infanzia organizzata dall’associazione Les Bouts D’Chou presso il Centro culturale di Langeac.

Feria de ropa y puericultura organizada por la asociación Les Bouts D’Chou en el Centro Cultural de Langeac.

