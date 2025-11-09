Bourse vêtements & puériculture Centre Culturel Langeac
Bourse vêtements & puériculture Centre Culturel Langeac dimanche 9 novembre 2025.
Bourse vêtements & puériculture
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Bourse aux vêtements & puériculture organisé par l’association Les Bouts D’Chou au Centre Culturel de Langeac.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 89
English :
Clothing and childcare fair organized by the association Les Bouts D’Chou at the Langeac Cultural Center.
German :
Kleiderbörse & Kinderpflege, organisiert vom Verein Les Bouts D’Chou im Kulturzentrum von Langeac.
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento e dell’infanzia organizzata dall’associazione Les Bouts D’Chou presso il Centro culturale di Langeac.
Espanol :
Feria de ropa y puericultura organizada por la asociación Les Bouts D’Chou en el Centro Cultural de Langeac.
