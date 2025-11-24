Bourses aux jouets et vêtements d’enfants Osthouse
Bourses aux jouets et vêtements d’enfants Osthouse dimanche 1 mars 2026.
Bourses aux jouets et vêtements d’enfants
rue du Looch Osthouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 08:30:00
fin : 2026-03-01 14:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Petite restauration sur place
Venez profiter d’une grande bourse dédiée à la puériculture, aux jouets et aux vêtements d’enfants.
Une belle occasion de faire de bonnes affaires et de donner une seconde vie aux articles pour enfants
Réservez votre table maintenant
Ne manquez pas ce rendez-vous pour équiper vos enfants ou vendre vos articles 0 .
rue du Looch Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 65 06 95 secretariat@csb-osthouse.fr
English :
Snack bar on site
German :
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Italiano :
Piccola ristorazione sul posto
Espanol :
Pequeño catering in situ
