Bourses aux jouets et vêtements Tugéras-Saint-Maurice

Bourses aux jouets et vêtements

Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association Gym et Santé

3,50€ la table de 1,80m et 2,00€ le portant non fourni.

Buvette, sandwich et crêpes

.

Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 40 68 72 gymetsante@gmail.com

English :

Toy and clothing fair organized by the Gym et Santé association

3.50? 1.80m table and 2.00? rack not supplied.

Refreshments, sandwiches and crêpes

German :

Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom Verein Gym et Santé

3,50? pro Tisch (1,80m) und 2,00? für den nicht mitgelieferten Kleiderständer.

Getränke, Sandwiches und Crêpes

Italiano :

Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dall’associazione Gym et Santé

3,50 per un tavolo di 1,80 m e 2,00 per una rastrelliera (non fornita).

Rinfresco, panini e crêpes

Espanol :

Feria de juguetes y ropa organizada por la asociación Gym et Santé

3,50 por una mesa de 1,80 m y 2,00 por un perchero (no suministrado).

Refrescos, bocadillos y crepes

