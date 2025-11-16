Bourses aux jouets et vêtements Tugéras-Saint-Maurice
Bourses aux jouets et vêtements Tugéras-Saint-Maurice dimanche 16 novembre 2025.
Bourses aux jouets et vêtements
Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Bourse aux jouets et vêtements organisée par l’association Gym et Santé
3,50€ la table de 1,80m et 2,00€ le portant non fourni.
Buvette, sandwich et crêpes
Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 40 68 72 gymetsante@gmail.com
English :
Toy and clothing fair organized by the Gym et Santé association
3.50? 1.80m table and 2.00? rack not supplied.
Refreshments, sandwiches and crêpes
German :
Spielzeug- und Kleiderbörse, organisiert vom Verein Gym et Santé
3,50? pro Tisch (1,80m) und 2,00? für den nicht mitgelieferten Kleiderständer.
Getränke, Sandwiches und Crêpes
Italiano :
Fiera del giocattolo e dell’abbigliamento organizzata dall’associazione Gym et Santé
3,50 per un tavolo di 1,80 m e 2,00 per una rastrelliera (non fornita).
Rinfresco, panini e crêpes
Espanol :
Feria de juguetes y ropa organizada por la asociación Gym et Santé
3,50 por una mesa de 1,80 m y 2,00 por un perchero (no suministrado).
Refrescos, bocadillos y crepes
