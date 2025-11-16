Bourses aux jouets Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Bourses aux jouets Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap

Bourse aux Jouets, Livres pour Enfants et Vêtements de Ski ! ???????????????? Rendez-vous le 16 novembre pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !??????????????????? Venez nombreux découvrir des trésors pour petits et grands, de 10h à 18h.???? Une petite restauration sera proposée sur place pour combler les petites faims.???? Vous souhaitez vendre ? Contactez l’association dès maintenant pour connaître les modalités d’inscription.On vous attend avec impatience pour partager ce moment chaleureux et festif !

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28