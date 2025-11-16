Bourses aux jouets Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Bourses aux jouets Pôle associatif Félix Thomas

Bourses aux jouets Pôle associatif Félix Thomas Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap 

Bourse aux Jouets, Livres pour Enfants et Vêtements de Ski ! ???????????????? Rendez-vous le 16 novembre pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !??????????????????? Venez nombreux découvrir des trésors pour petits et grands, de 10h à 18h.???? Une petite restauration sera proposée sur place pour combler les petites faims.???? Vous souhaitez vendre ? Contactez l’association dès maintenant pour connaître les modalités d’inscription.On vous attend avec impatience pour partager ce moment chaleureux et festif !

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28