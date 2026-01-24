Bourses aux livres, CD, DVD Vinyles et objets décoration du Foyer Rural

Salle des fêtes Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Bourse aux livres, CD, DVD et Vinyles et objets de décoration organisé par le Foyer Rural .

Salle des fêtes Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourses aux livres, CD, DVD Vinyles et objets décoration du Foyer Rural

L’événement Bourses aux livres, CD, DVD Vinyles et objets décoration du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Noblat