Bourses aux livres et jeux de sociétés Collège les Augustins Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Bourses aux livres et jeux de sociétés

Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisée par l’APEL Collège Lycée Les Augustins Saint Bénigne.

Bourse aux livres & jeux de société ! Envie de dénicher de nouvelles aventures à lire, de partager des moments autour de jeux de société ? Venez les trouver lors de notre bourse aux livres et jeux de société ! .

Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 04 45 73 apel.augustinsstbenigne@gmail.com

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English : Bourses aux livres et jeux de sociétés

L’événement Bourses aux livres et jeux de sociétés Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS