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AGENDA · Pontarlier

Bourses aux livres et jeux de sociétés Collège les Augustins Pontarlier

samedi 3 octobre 2026 · Collège les Augustins · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Collège les Augustins
Adresse
1 Faubourg Saint-Étienne
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Bourses aux livres et jeux de sociétés

Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisée par l’APEL Collège Lycée Les Augustins Saint Bénigne.
Bourse aux livres & jeux de société ! Envie de dénicher de nouvelles aventures à lire, de partager des moments autour de jeux de société ? Venez les trouver lors de notre bourse aux livres et jeux de société !   .

Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 04 45 73  apel.augustinsstbenigne@gmail.com

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English : Bourses aux livres et jeux de sociétés

L’événement Bourses aux livres et jeux de sociétés Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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