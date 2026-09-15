Bourses aux livres et jeux de sociétés Collège les Augustins Pontarlier
samedi 3 octobre 2026 · Collège les Augustins · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Bourses aux livres et jeux de sociétés
Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisée par l’APEL Collège Lycée Les Augustins Saint Bénigne.
Bourse aux livres & jeux de société ! Envie de dénicher de nouvelles aventures à lire, de partager des moments autour de jeux de société ? Venez les trouver lors de notre bourse aux livres et jeux de société ! .
Collège les Augustins 1 Faubourg Saint-Étienne Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 04 45 73 apel.augustinsstbenigne@gmail.com
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English : Bourses aux livres et jeux de sociétés
L’événement Bourses aux livres et jeux de sociétés Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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