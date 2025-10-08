Bourses aux Vêtements d’Hiver LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste
Bourses aux Vêtements d’Hiver
LA BARTHE-DE-NESTE Avenue de l’Eglise La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Dépôt des articles
– Mercredi 8 octobre de 10h à 18h
– Jeudi 9 octobre de 9h à 18h
Vente
– Vendredi 10 octobre de 10h à 19h
– Samedi 11 octobre de 10h à 19h
– Dimanche 12 octobre de 11h à 18h
Récupération des invendus
– Mardi 14 octobre de 13h à 18h
Renseignements 06 84 87 48 03 .
English :
Item submission
– Wednesday, October 8: 10 a.m. to 6 p.m
– Thursday, October 9: 9am to 6pm
Sales
– Friday, October 10: 10am to 7pm
– Saturday, October 11: 10am to 7pm
– Sunday, October 12: 11am to 6pm
Collection of unsold items
– Tuesday, October 14: 1pm to 6pm
German :
Abgabe der Artikel
– Mittwoch, 8. Oktober: von 10:00 bis 18:00 Uhr
– Donnerstag, 9. Oktober: von 9 bis 18 Uhr
Verkauf:
– Freitag, 10. Oktober: von 10 bis 19 Uhr
– Samstag, 11. Oktober: von 10 bis 19 Uhr
– Sonntag, 12. Oktober: von 11 bis 18 Uhr
Abholung der unverkauften Waren
– Dienstag, 14. Oktober: von 13:00 bis 18:00 Uhr
Italiano :
Presentazione degli articoli
– Mercoledì 8 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00
– Giovedì 9 ottobre: dalle 9.00 alle 18.00
Vendita
– Venerdì 10 ottobre: dalle 10.00 alle 19.00
– Sabato 11 ottobre: dalle 10 alle 19
– Domenica 12 ottobre: dalle 11.00 alle 18.00
Ritiro degli articoli invenduti
– Martedì 14 ottobre: dalle 13.00 alle 18.00
Espanol :
Presentación de artículos
– Miércoles 8 de octubre: de 10.00 a 18.00 horas
– Jueves 9 de octubre: de 9.00 a 18.00 horas
Venta
– Viernes 10 de octubre: de 10:00 a 19:00
– Sábado 11 de octubre: de 10.00 h. a 19.00 h
– Domingo 12 de octubre: de 11.00 a 18.00 h
Recogida de artículos no vendidos
– Martes 14 de octubre: de 13:00 a 18:00
