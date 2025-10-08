Bourses aux Vêtements d’Hiver LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

LA BARTHE-DE-NESTE Avenue de l’Eglise La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Dépôt des articles

– Mercredi 8 octobre de 10h à 18h

– Jeudi 9 octobre de 9h à 18h

Vente

– Vendredi 10 octobre de 10h à 19h

– Samedi 11 octobre de 10h à 19h

– Dimanche 12 octobre de 11h à 18h

Récupération des invendus

– Mardi 14 octobre de 13h à 18h

Renseignements 06 84 87 48 03 .

LA BARTHE-DE-NESTE Avenue de l’Eglise La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 87 48 03

English :

Item submission

– Wednesday, October 8: 10 a.m. to 6 p.m

– Thursday, October 9: 9am to 6pm

Sales

– Friday, October 10: 10am to 7pm

– Saturday, October 11: 10am to 7pm

– Sunday, October 12: 11am to 6pm

Collection of unsold items

– Tuesday, October 14: 1pm to 6pm

German :

Abgabe der Artikel

– Mittwoch, 8. Oktober: von 10:00 bis 18:00 Uhr

– Donnerstag, 9. Oktober: von 9 bis 18 Uhr

Verkauf:

– Freitag, 10. Oktober: von 10 bis 19 Uhr

– Samstag, 11. Oktober: von 10 bis 19 Uhr

– Sonntag, 12. Oktober: von 11 bis 18 Uhr

Abholung der unverkauften Waren

– Dienstag, 14. Oktober: von 13:00 bis 18:00 Uhr

Italiano :

Presentazione degli articoli

– Mercoledì 8 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00

– Giovedì 9 ottobre: dalle 9.00 alle 18.00

Vendita

– Venerdì 10 ottobre: dalle 10.00 alle 19.00

– Sabato 11 ottobre: dalle 10 alle 19

– Domenica 12 ottobre: dalle 11.00 alle 18.00

Ritiro degli articoli invenduti

– Martedì 14 ottobre: dalle 13.00 alle 18.00

Espanol :

Presentación de artículos

– Miércoles 8 de octubre: de 10.00 a 18.00 horas

– Jueves 9 de octubre: de 9.00 a 18.00 horas

Venta

– Viernes 10 de octubre: de 10:00 a 19:00

– Sábado 11 de octubre: de 10.00 h. a 19.00 h

– Domingo 12 de octubre: de 11.00 a 18.00 h

Recogida de artículos no vendidos

– Martes 14 de octubre: de 13:00 a 18:00

