Bourses toutes collections Chaffois
Bourses toutes collections Chaffois dimanche 12 avril 2026.
Bourses toutes collections
Parking de la salle des fêtes Chaffois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Proposé par le foot club de Chaffois.
De nombreux exposants vous attendent. Buvette et petite restauration. .
Parking de la salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourses toutes collections
L’événement Bourses toutes collections Chaffois a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Chaffois (Doubs)
- Les fourmis du bois Chaffois Doubs 1 mai 2026
- La Croix au Curé Chaffois Doubs 1 mai 2026
- Le Grand-Bois n°111 Chaffois Doubs 1 mai 2026