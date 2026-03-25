Bourses toutes collections Chaffois

Bourses toutes collections Chaffois dimanche 12 avril 2026.

Bourses toutes collections

Parking de la salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Proposé par le foot club de Chaffois.
De nombreux exposants vous attendent. Buvette et petite restauration.   .

Parking de la salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 82 

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English : Bourses toutes collections

L’événement Bourses toutes collections Chaffois a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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