Bourses toutes collections

Parking de la salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Proposé par le foot club de Chaffois.

De nombreux exposants vous attendent. Buvette et petite restauration. .

Parking de la salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 40 82

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English : Bourses toutes collections

L’événement Bourses toutes collections Chaffois a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS