Bouse aux vêtements d’hier Espace Marland Tonnerre
Bouse aux vêtements d’hier Espace Marland Tonnerre vendredi 3 octobre 2025.
Bouse aux vêtements d’hier
Espace Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 09:00:00
fin : 2025-10-04 16:00:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-04
Venez participer à la bourse aux vêtements d’hiver et matériel de puériculture à l’Espace Marland, à Tonnerre. Trouvez des articles d’occasion pour enfants, des vêtements chauds et des équipements de puériculture. Pensez à apporter un sac pour vos achats ! .
Espace Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ribambelle89@yahoo.fr
English : Bouse aux vêtements d’hier
German : Bouse aux vêtements d’hier
Italiano :
Espanol :
L’événement Bouse aux vêtements d’hier Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois