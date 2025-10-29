Bou’Sol par l’Association Progecat ESAT Annexe Les Chevaux Blancs Loudun

ESAT Annexe Les Chevaux Blancs 45 Avenue de Ouagadougou Loudun Vienne

Nouveau à Loudun, découvrez notre boutique de produits solidaires !

Bou’Sol révèle les talents de producteurs et créateurs en situation de handicap travaillant en ESAT dans toute la France.

Les produits que nous dénichons témoignent du savoir-faire de ces personnes hors du commun et soutiennent leur insertion professionnelle et sociale épicerie fine (confitures, terrines, vins, thés), spécialités régionales, paniers cadeaux sur-mesure, petites attentions pour vos proches…

Animations gratuites et ouvertes à tous dégustations, rencontres avec les producteurs, musique, cadeaux, jeux et réductions en ce jour d’inauguration.

-10% pour célébrer notre ouverture et d’un cadeau de bienvenue lors de votre premier achat et la création d’un compte client jusqu’au 30 novembre.

Entrée libre .

ESAT Annexe Les Chevaux Blancs 45 Avenue de Ouagadougou Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 09 09

