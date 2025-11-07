Bout’choubouquin Bibliothèque de la Boissière Morlaix
Bout’choubouquin Bibliothèque de la Boissière Morlaix vendredi 7 novembre 2025.
Bout’choubouquin
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 10:30:00
fin : 2025-11-07 11:15:00
Date(s) :
2025-11-07
Lectures et comptines pour les tout-petits de moins de 4 ans (réservation conseillée) .
Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bout’choubouquin Morlaix a été mis à jour le 2025-10-10 par OT BAIE DE MORLAIX