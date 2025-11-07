Bout’choubouquin Bibliothèque de la Boissière Morlaix

Bout’choubouquin Bibliothèque de la Boissière Morlaix vendredi 7 novembre 2025.

Bout’choubouquin

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 10:30:00

fin : 2025-11-07 11:15:00

Date(s) :

2025-11-07

Lectures et comptines pour les tout-petits de moins de 4 ans (réservation conseillée) .

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Wurselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bout’choubouquin Morlaix a été mis à jour le 2025-10-10 par OT BAIE DE MORLAIX