Bouteilles à la mer Cie La Mule Cirque Bischwiller

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09 19:50:00

2025-12-09

Et si vos vœux étaient exaucés… jusqu’à tout perdre ? Librement inspiré du conte Le pêcheur et sa femme des frères Grimm, Bouteilles à la mer est un spectacle de cirque contemporain et familial. Un pêcheur attrape un poisson magique qui exauce les vœux… Alors, sa femme et lui en usent et en abusent. De casseroles en voitures, de confort en caprices, les demandes s’enchaînent. Toujours plus, plus, plus, … mais à quel prix ?

Dans cette fable revisitée, la compagnie wissembourgeoise La Mule Cirque interroge notre époque celle de la fast fashion, du plastique, de l’emballage jetable avec un langage nerveux mêlant corps, son, manipulation, tension et répétition. Aérien, acrobatique, drôle et percutant, Bouteilles à la mer captive autant les jeunes que les adultes. Un spectacle visuel, entre enchantement et naufrage, qui nous parle de nous, de nos excès… et de leurs conséquences.

Cirque Dès 6 ans A voir en famille.

Placement libre.

Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif Tournée de coopération

Bord plateau à l’issue des représentations.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/bouteilles-a-la-mer/ .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

What if your wishes were granted? until you lost everything? Freely inspired by the Grimm brothers’ tale « The Fisherman and his Wife », Bottles in the Sea is a contemporary circus show for the whole family. A fisherman catches a magic fish that grants wishes? Then he and his wife use and abuse it.

German :

Was wäre, wenn Ihre Wünsche erfüllt würden, bis Sie alles verlieren? Frei nach dem Märchen « Der Fischer und seine Frau » der Gebrüder Grimm ist Flaschen am Meer eine zeitgenössische Zirkusvorstellung für die ganze Familie. Ein Fischer fängt einen magischen Fisch, der Wünsche erfüllt Er und seine Frau benutzen und missbrauchen ihn.

Italiano :

E se i vostri desideri fossero esauditi? Fino a perdere tutto? Liberamente ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm « Il pescatore e sua moglie », Bottiglie nel mare è uno spettacolo di circo contemporaneo per tutta la famiglia. Un pescatore cattura un pesce magico che esaudisce i desideri? Poi lui e sua moglie ne fanno uso e abuso.

Espanol :

¿Y si se cumplieran tus deseos? ¿Hasta perderlo todo? Inspirado libremente en el cuento de los hermanos Grimm « El pescador y su mujer », Botellas en el mar es un espectáculo de circo contemporáneo para toda la familia. Un pescador atrapa un pez mágico que concede deseos? Luego, él y su mujer hacen uso y abuso de él.

