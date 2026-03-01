Bouteilles soniques

34, rue de Bézu -le-Guéry Crouttes-sur-Marne Aisne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 23:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Une dégustation de vins atypiques sous le signe du printemps, amateurs, connaisseurs de vins profitez de cette occasion bien attendue sur notre territoire au Domaine Bourgeois-Diaz les hôtes de cet évènement, Charlotte et Jérôme vous accueillent pour une journée conviviale avec la table du Breuil.

Une dégustation atypique sous le signe du printemps, amateurs de vin profitez de cette occasion bien attendue sur notre territoire au Domaine Bourgeois-diaz les hôtes de cet évènement vous accueillent pour une journée conviviale avec la table du Breuil. .

34, rue de Bézu -le-Guéry Crouttes-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 34 93

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English :

An atypical wine tasting under the sign of spring, wine lovers and connoisseurs alike can take advantage of this long-awaited opportunity on our territory at Domaine Bourgeois-Diaz. The hosts of this event, Charlotte and Jérôme, welcome you for a convivial day with La Table du Breuil.

L’événement Bouteilles soniques Crouttes-sur-Marne a été mis à jour le 2026-03-13 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne