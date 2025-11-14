Bouthan/Birmanie la jungle oubliée MJC Héritan Mâcon

Bouthan/Birmanie la jungle oubliée

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2026-01-26 14:30:00

2026-01-26

Road-trip entre Bhoutan et Birmanie, aux confins de l’ancien Tibet, où jungle et Himalaya se mêlent.

De temples hindous en monastères bouddhistes, en train, bus, rickshaw ou trek, découvrez l’île de Majuli et ses monastères, les Apatani aux tatouages et rituels.

Par Gilles et Danielle Hubert, explorateurs passionnés de territoires rares. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

