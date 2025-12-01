Bouti’CAC fête Noël Bouti’CAC Surgères
Bouti’CAC 2 rue Neuve Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Au programme jeux, décos de Noël, cartes de vœux, relooking, ateliers couture, ateliers zéro déchets.
Présence de Popote et Papote.
Bouti’CAC 2 rue Neuve Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 cac.surgeres@orange.fr
English :
On the program: games, Christmas decorations, greeting cards, makeovers, sewing workshops, zero-waste workshops.
Popote et Papote will be present.
