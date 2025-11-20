Bouticathlon

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-20

Partez à la découverte du Bouticathlon, un rallye shopping ludique et convivial au cœur du centre-ville de Limoges ! Le principe est simple munissez-vous de votre carte de participation, visitez 10 boutiques partenaires partageant les mêmes valeurs d’accueil et de qualité, et faites-la tamponner à chaque étape — sans obligation d’achat.

Une fois votre parcours complété, déposez votre carte et tentez votre chance au tirage au sort pour remporter de nombreux lots offerts par les commerçants.

Une belle occasion de flâner, découvrir et soutenir le commerce local tout en s’amusant ! .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 94 09 43 labrousse.axelle@gmail.com

L’événement Bouticathlon Limoges a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Limoges Métropole