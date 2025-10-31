Boutique & Animations de Noël Nord Creuse Salle Polyvalente Claude Parot Genouillac

Boutique & Animations de Noël Nord Creuse

La 10ème Boutique et Animations de Noël Nord Creuse rouvre ses portes du mercredi 10 au dimanche 21 décembre, tous les jours sauf lundi, de 14h30 à 19h.

35 exposants (producteurs et artisans locaux) proposent leurs œuvres et produits des idées de cadeaux utiles, beaux, bons et originaux.

La salle polyvalente, prêtée par la municipalité de Genouillac, est décorée et mise en scène par les bénévoles de l’association Déclic Nord Creuse.

Chaque jour d’ouverture, animations pour tous les publics (poterie, vannerie, démonstration de métiers etc. )

Samedi 20 décembre, spectacle de contes d’hiver par Jean-Claude Bray.

Boissons chaudes et goûter sur place.

–> Déclic Nord Creuse .

Salle Polyvalente Claude Parot Rue du 8 Mai Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 06 38 52 declicnordcreuse@gmail.com

