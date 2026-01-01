Boutique Artisanale Aux P’tites Emplettes Office de Tourisme Nexon

Boutique Artisanale Aux P’tites Emplettes

Office de Tourisme 6bis place de la République Nexon Haute-Vienne

Tout au long de l’année, les boutiques “Aux P’tites Emplettes à Nexon et Châlus vous invite à découvrir des créations locales uniques. Que vous cherchiez un souvenir de vacances ou un cadeau pour vos proches, bijoux, livres, céramique, bougies, arts de la table et décorations vous attendent. Venez explorer le savoir-faire des artisans du Limousin et trouvez le cadeau parfait… ou simplement faites-vous plaisir ! .

