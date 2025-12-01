Boutique artisanale éphémère La Tisanerie Pontarlier

Boutique artisanale éphémère

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Organisé par La Tisanerie.

Pendant les fêtes, un marché artisanal éphémère accueille divers artistes de la région vous y trouverez des idées cadeaux (poterie, tableaux en plâtre, bougies, tissus, tourneurs sur bois..). Le magasin et le salon de thé restent ouverts.

Entrée libre. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 66 21 latisanerie25@mailo.com

English : Boutique artisanale éphémère

German : Boutique artisanale éphémère

Italiano :

Espanol :

L’événement Boutique artisanale éphémère Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS