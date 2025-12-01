Boutique artisanale éphémère La Tisanerie Pontarlier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00

2025-12-01

Organisé par La Tisanerie.
Pendant les fêtes, un marché artisanal éphémère accueille divers artistes de la région vous y trouverez des idées cadeaux (poterie, tableaux en plâtre, bougies, tissus, tourneurs sur bois..). Le magasin et le salon de thé restent ouverts.
Entrée libre.   .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 66 21  latisanerie25@mailo.com

