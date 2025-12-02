Boutique Artisanat Popup Grignan Rue du grand faubourg Grignan

Boutique Artisanat Popup Grignan

Rue du grand faubourg Faubourg 15 Grignan Drôme

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-14

2025-12-02

Boutique éphémère d’artisans locaux. Exposition- Vente.

9 créatrices réunies en un seul lieu.

Rue du grand faubourg Faubourg 15 Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Ephemeral boutique of local artisans. Exhibition and sale.

9 designers in one place.

German :

Vergänglicher Laden mit lokalen Handwerkern. Ausstellung- Verkauf.

9 Designerinnen an einem Ort.

Italiano :

Negozio effimero di artigiani locali. Esposizione e vendita.

9 designer in un unico luogo.

Espanol :

Tienda efímera de artesanos locales. Exposición y venta.

9 diseñadores en un solo lugar.

