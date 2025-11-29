Boutique de créateurs Chenonceaux

Boutique de créateurs

1 Rue Bretonneau Chenonceaux Indre-et-Loire

Début : 2025-11-29

fin : 2026-01-10

2025-11-29

Pousser les portes de la boutique, c’est découvrir le travail artisanal unique de ces créatrices locales passionnées, pour dénicher des idées cadeaux qui sortent de l’ordinaire ou bien tout simplement se faire plaisir.

1 Rue Bretonneau Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cc-autourdechenonceaux.fr

English :

Pushing open the doors of the boutique means discovering the unique craftsmanship of these passionate local creators, finding gift ideas that are out of the ordinary, or simply treating yourself.

German :

Wenn Sie die Türen des Ladens aufstoßen, können Sie die einzigartige handwerkliche Arbeit dieser leidenschaftlichen lokalen Designerinnen entdecken, nach außergewöhnlichen Geschenkideen suchen oder sich einfach selbst eine Freude machen.

Italiano :

Aprire le porte della boutique significa scoprire l’artigianato unico di questi appassionati designer locali, trovare idee regalo fuori dall’ordinario o semplicemente regalarsi.

Espanol :

Abrir las puertas de la boutique significa descubrir la artesanía única de estos apasionados diseñadores locales, encontrar ideas para regalos fuera de lo común o simplemente darse un capricho.

