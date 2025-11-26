Boutique de Noël à Lignières Lignières

Boutique de Noël à Lignières

32 Grande Rue Lignières Cher

Début : Lundi 2025-11-26

fin : 2025-12-13

2025-11-26 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-27

Le comptoir artisanal et gourmand se transforme en boutique éphémère de Noël. De nombreuses gourmandises et produits de qualité pour revendiquer un Noël made in Berry avec des nouveautés à découvrir.

Pantoufles du Berry bien chaudes, paniers gourmands pour des gourmets, écharpes, mitaines, chaussettes colorées, pour un hiver bien au chaud, bijoux, créations en cuir, objets de décoration sur tout supports… les créateurs et producteurs du Berry, regorgent d’ingéniosité pour un noël Made in Berry. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 accueil@lignieresenberry-tourisme.fr

English :

Le comptoir artisanal et gourmand is transformed into an ephemeral Christmas boutique. A host of delicacies and quality products to celebrate Christmas made in Berry.

German :

Die Handwerks- und Schlemmertheke verwandelt sich in eine kurzlebige Weihnachtsboutique. Zahlreiche Leckereien und Qualitätsprodukte, um ein Weihnachten made in Berry zu beanspruchen.

Italiano :

Il banco dell’artigianato e della gastronomia si trasforma in un’effimera boutique natalizia. Una serie di prelibatezze e prodotti di qualità per celebrare il Natale made in Berry.

Espanol :

El mostrador de artesanía y productos gourmet se transforma en una efímera boutique navideña. Un sinfín de delicias y productos de calidad para celebrar la Navidad made in Berry.

