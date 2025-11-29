Boutique de Noël au Scénovision Bénévent-l’Abbaye

Boutique de Noël au Scénovision

18 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-05

2025-11-29 2025-11-30 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Bonne nouvelle !

Notre boutique de Noël vous ouvre ses portes dès le Samedi 29 Novembre à 13h 45.

Pour les fêtes, faites plaisir à vos proches, petits ou grands, avec des cadeaux uniques (chocolats et pâte de fruits à la Bénéventine !) et personnalisés avec nos produits locaux ou la fameuse Bénéventine ! .

18 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 31 43 accueil.sceno@ccbgb.fr

