Boutique de Noël BARFLEUR Barfleur lundi 17 novembre 2025.
BARFLEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-17 10:00:00
fin : 2026-01-04
2025-11-17
L’association Art’mâteur réouvre sa galerie pour la boutique de Noël. Sept artistes vous proposent de la céramique, des bijoux, des sacs, des aquarelles et des pastels.
Des cadeaux à offrir ou à s’offrir. .
BARFLEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationartmateur50@gmail.com
