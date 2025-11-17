Boutique de Noël BARFLEUR Barfleur

Boutique de Noël

BARFLEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-17 10:00:00

fin : 2026-01-04

L’association Art’mâteur réouvre sa galerie pour la boutique de Noël. Sept artistes vous proposent de la céramique, des bijoux, des sacs, des aquarelles et des pastels.

Des cadeaux à offrir ou à s’offrir. .

BARFLEUR 55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationartmateur50@gmail.com

