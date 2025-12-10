BOUTIQUE DE NOËL Bédouès-Cocurès

BOUTIQUE DE NOËL

La boutique de Noël du Cévenn’sonne vous attend pour des cadeaux locaux, proposés par les productrices et producteurs de la vallée. Bijoux, poterie, mets, vins, bières … Il y en aura pour tous les goûts!

Le vendredi 12 au soir, elle sera ouverte en nocturne avec un spectacle de feu à 19h, buvette et grignote.

A la recherche d’idées cadeaux pour les fêtes ? Poussez la porte du Cévenn’sonne pour trouver des cadeaux locaux, proposés par les productrices et producteurs de la vallée. Bijoux, maroquinerie, poterie, bougies, soins, illustrations, tartinades, mets, vins, bières, jus … Il y en aura pour tous les goûts!

La boutique de Noël sera ouverte du 11 au 14 décembre. Le vendredi 12 au soir, elle sera ouverte en nocturne avec un spectacle de feu à 19h, buvette et grignote. .

Route départementale Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 49

English :

The Cévenn’sonne Christmas boutique awaits you with local gifts from the valley’s producers. Jewelry, pottery, food, wine, beer … There’s something for everyone!

On the evening of Friday 12th, it will be open at night with a fire show at 7pm, refreshments and nibbles.

