Boutique de Noël de Châteaumeillant Châteaumeillant

69 rue de la libération Châteaumeillant Cher

Début : Vendredi 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-11-24

Idées cadeaux pour Noël
Venez découvrir la boutique de Noël à l’Office de Tourisme! De nombreuses idées cadeaux made in Berry! Un grand choix de cadeaux à glisser sous le sapin, pour tout budget! N’hésitez pas à pousser la porte de la boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.   .

69 rue de la libération Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89 

English :

Christmas gift ideas

German :

Geschenkideen für Weihnachten

Italiano :

Idee regalo per Natale

Espanol :

Ideas para regalos de Navidad

