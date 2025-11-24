Boutique de Noël de Châteaumeillant Châteaumeillant
69 rue de la libération Châteaumeillant Cher
Début : Vendredi 2025-11-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-11-24
Idées cadeaux pour Noël
Venez découvrir la boutique de Noël à l’Office de Tourisme! De nombreuses idées cadeaux made in Berry! Un grand choix de cadeaux à glisser sous le sapin, pour tout budget! N’hésitez pas à pousser la porte de la boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
English :
Christmas gift ideas
German :
Geschenkideen für Weihnachten
Italiano :
Idee regalo per Natale
Espanol :
Ideas para regalos de Navidad
