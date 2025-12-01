Boutique de Noël de l’Office de Tourisme Saint-Amand-Montrond

Boutique de Noël de l’Office de Tourisme

Place de la République Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2025-12-01 09:00:00

fin : 2026-01-09 12:00:00

2025-12-01 2026-01-02

Idées cadeaux pour Noël

L’ Office de Tourisme propose sa boutique pour la période de Noël avec plein d’idées cadeaux pour tous !

L’ artisanat local et les produits du terroir sont à l’honneur pour satisfaire vos envies !

Venez découvrir l’ensemble de nos produits du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. .

Place de la République Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86 saintamandmontrond@destination-sud-berry.com

English :

Christmas gift ideas

German :

Geschenkideen für Weihnachten

Italiano :

Idee regalo per Natale

Espanol :

Ideas para regalos de Navidad

