Boutique de Noël des artisans locaux à Surgères Comptoir Local de Surgères Surgères

Boutique de Noël des artisans locaux à Surgères

Comptoir Local de Surgères 5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime

Le Comptoir Local® vous propose sa boutique de Noël avec les créations d’artisans locaux bois, verre, cuir, poterie… des idées cadeaux pour tous ! Faites plaisir autour de vous tout en soutenant les artisans de l’Aunis Marais Poitevin.

English :

Le Comptoir Local® offers you its Christmas boutique with creations by local artisans: wood, glass, leather, pottery… gift ideas for everyone! Give pleasure to those around you while supporting the artisans of the Aunis Marais Poitevin region.

German :

Le Comptoir Local® bietet Ihnen seine Weihnachtsboutique mit den Kreationen lokaler Kunsthandwerker: Holz, Glas, Leder, Töpferei… Geschenkideen für alle! Machen Sie anderen eine Freude und unterstützen Sie gleichzeitig die Kunsthandwerker der Region Aunis Marais Poitevin.

Italiano :

Le Comptoir Local® vi propone la sua boutique natalizia con creazioni di artigiani locali: legno, vetro, cuoio, ceramica… idee regalo per tutti! Regalate a chi vi sta vicino e sostenete gli artigiani di Aunis Marais Poitevin.

Espanol :

Le Comptoir Local® le ofrece su boutique de Navidad con creaciones de artesanos locales: madera, vidrio, cuero, cerámica… ¡ideas de regalo para todos! Dé un capricho a los suyos y apoye a los artesanos de Aunis Marais Poitevin.

