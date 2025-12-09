Boutique de Noël du Lab71 Lab71 Dompierre-les-Ormes

Boutique de Noël du Lab71

En manque d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? La boutique du Lab71 est exceptionnellement ouverte les mardis 2, 9 et 16 décembre 2025 de 9h30 à 12h30 (jours de marché à Dompierre-les-Ormes) et vous propose une sélection de cadeaux pour tous les âges et à tous les prix !

Entrée libre sans obligation d’achat. Pas d’accès à l’espace d’exposition (fermé pour renouvellement). .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

