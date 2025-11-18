Boutique de Noël éphémère Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Boutique de Noël éphémère

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-18

De 10h à 17h au local de la gare, 61140 Bagnoles de l’Orne

Découvrez une sélection artisanale de créations en céramique faites main pour la maison et le jardin. Vous y trouverez également une belle gamme de créations en tissu confectionnés avec créativité. Que ce soit pour faire plaisir à vos proches ou pour vous offrir un petit bonheur, notre boutique de noël est l’endroit idéal pour trouver des cadeaux originaux.

entrée libre

Renseignements Mme Lynn Williams 06 45 64 64 38

williams.lynn@yahoo.fr .

