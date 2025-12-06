Boutique de Noël Office de tourisme Coeur de Béarn Monein
Boutique de Noël Office de tourisme Coeur de Béarn Monein samedi 6 décembre 2025.
Boutique de Noël
Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-06
Les artisans locaux
Le Savoir-fer du Berger objets décorations en fer forgé
Joëlle Talpin mosaïques
Abat-jour ETC lampes à poser
Tissage Moutet linge basque
Les producteurs locaux
Labarrère 1773: Whisky
Sel de Salies-de-Béarn moulins à sel
Roussanne de Montesquiou jus de pêche, confiture, pêches au sirop
Le Lin des Pyrénées huile de lin, farine
Les délices de Valérie confitures artisanales
Maison Argaud cassoulets, terrines, confits, garbures
EARL Cameli foie gras, rillettes, axoa de canard
Château Bellevue Paté, confit, thé vert, thé blanc .
Office de tourisme Coeur de Béarn 58 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40
English : Boutique de Noël
L’événement Boutique de Noël Monein a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Coeur de Béarn