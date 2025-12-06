Boutique de Noël Office de tourisme Coeur de Béarn Orthez

Boutique de Noël

Office de tourisme Coeur de Béarn 1 rue des Jacobins Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-31

Les artisans locaux

Le Savoir-fer du Berger objets décorations en fer forgé

Joëlle Talpin mosaïques

Abat-jour ETC lampes à poser

Atelier cappable bijoux

Tissage Moutet linge basque

Les producteurs locaux

Labarrère 1773 Whisky

Sel de Salies-de-Béarn moulins à sel

Roussanne de Montesquiou jus de pêche, confiture, pêches au sirop

Le Lin des Pyrénées huile de lin, farine

Maison Argaud cassoulets, terrines, confits, garbures

EARL Cameli foie gras, rillettes, axoa de canard

Château Bellevue Paté, confit, thé vert, thé blanc .

