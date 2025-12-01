Boutique des Métiers d’Art à l’espace culturel, le Grand Saint-Léonard Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Boutique des Métiers d’Art à l’espace culturel, le Grand Saint-Léonard

Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 10:00:00

fin : 2025-12-31 12:30:00

Date(s) :

2025-12-01

Plongez dans un univers de créativité et de savoir-faire exceptionnels.

Nos artisans locaux vous accueillent et vous font découvrir leurs magnifiques créations. Une occasion en or pour trouver des pièces uniques, parfaites pour vous ou pour offrir à vos proches.

L’exposition se tient dans un nouveau lieu l’Espace Culturel Le Grand Saint Léonard !

Un cadre chaleureux et spacieux pour admirer ces œuvres d’art dans les meilleures conditions. Saviez-vous que notre ville est fièrement labellisée Ville et Métiers d’Art ? Un gage de qualité et d’excellence pour notre patrimoine artisanal. .

Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 59 27

