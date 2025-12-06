Boutique du centenaire Cernay
Boutique du centenaire Cernay samedi 6 décembre 2025.
Boutique du centenaire
Place de l’Eglise Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-06
fin : 2025-12-25
2025-12-06
Objets et souvenirs uniques vous attendent dans la boutique du centenaire, parfaits pour garder un souvenir du chalet.
Place de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 01
English :
Unique objects and souvenirs await you in the centenary boutique, perfect for keeping a souvenir of the chalet.
